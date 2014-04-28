Магазин церковной утвари

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Мы с начала 2014 года успешно работаем на рынке товаров церковной продукции. Сейчас мебель для храмов изготавливает наша мастерская, но также мы сотрудничаем с наиболее известными производителями церковной утвари в своем регионе, опыт работы которых уходит корнями в девяностые годы. Основной задачей для нас есть максимально эффективно и быстро предоставить потребителю последние новинки с рынка церковной продукции и товаров для Богослужения. Товары которые мы предлагаем, успешно конкурируют с аналогичной продукцией производимой на территории Украины и в странах бывшего СНГ. Наши товары не редко доставляются в государства ближнего и дальнего зарубежья и Европу, что является для нас истинным показателем правильной ценовой политики и качества готовых изделий.
У нас используется индивидуальный подход к каждому заказу: выбор форм, покрытий и материалов. У нас есть возможность вносить любые корректировки в изготовляемые изделия, а также возможность производить товар с нуля полностью под нужды клиента. Большая часть мебельной продукции изготавливается на заказ, вся мелкая утварь есть в наличии на складе.
Отдельно хотим выделить наиболее значимое для нашей фирмы направление — изготовление Иконостасов для храмов и Царских Врат к иконостасам. Мы стараемся предложить наиболее яркие и красивые церковные иконостасы и разрабатываем эскизы в контексте всех пожеланий заказчика. В результате через 3-6 месяцев нашей работы покупатель получает эксклюзивное изделие которое с гордостью можно показать всем прихожанам храма, а также приезжим гостям и паломникам.
Гибкий подход к ценообразованию обеспечивает максимально комфортные условия для сотрудничества с нашей мастерской действующих и новых храмов, церквей и монастырей.
Мы с радостью приглашаем к сотрудничеству партнеров из Украины и из ближнего и дальнего зарубежья по реализации нашей продукции, а также поставкам товаров для нашего церковного магазина. И конечно для наших постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок на поставляемую продукцию.
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